Onyekuru için 20 milyon sterlin
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Onyekuru için 20 milyon sterlin

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, başarılı performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. Everton'ın 21 yaşındaki futbolcu için 20 milyon sterlin istediği öğrenildi...

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13 Mart 2019 , Çarşamba
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