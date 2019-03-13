Onyekuru için 20 milyon sterlin
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, başarılı performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. Everton'ın 21 yaşındaki futbolcu için 20 milyon sterlin istediği öğrenildi...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Derbinin ardından şok! Ersun Yanal...
- Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi! İşte konuşulanlar...
- Şaşırtan tablo! Süper Lig'de ikinci yarının puanına göre...
- Fatih Terim Diagne'nin defterini dürdü! Öğrenince çıldırdı...
- Olay hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız...
- Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! "Keşke onu alsaydık"
- Galatasaray şampiyonluktan ümidi kesmedi: İşte Antalyaspor maçı 11'i!
- Ozan Kabak Kicker'a konuştu! "Galatasaray'dan ayrılmamın nedeni..."