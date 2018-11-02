"Önümüzdeki 5 sezonun 3'ünde F.Bahçe şampiyon olur"
A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı'na konuk olan Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin yaptığı genç oyuncu transferlerinin de etkisiyle önümüzdeki 5 sezonun en az 3'ünde şampiyon olacağını öngördüğünü belirtti.
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