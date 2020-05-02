Ömer Bayram: Süper Lig'de sezon tamamlanmalı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, corona virüsü nedeniyle ertelenen süper lig'in geleceğiyle ilgili Hollanda basınına konuştu.

Ömer, "Hollanda'da ligler tescil ediliyor. Türkiye'de neler olacak?" sorusuna, "Ligde 8 maçımız var ve şampiyonluk şansımız devam ediyor. Ligin bitirilmesinden yanayım. Normal sezon tamamlanmalı. Hollanda'da olduğu gibi lig tescil edilmemeli. Kişisel olarak iyi bir sezon geçirdim ve şampiyonlukla kapatmak istiyorum" cevabını verdi.

Başarılı futbolcu corona virüsü salgını sürecindeki karantina günlerile ilgili olaraksa, "Karım ve çocuğum yanımda. Çocuğum zaten bana yeterince enerji veriyor. Onunla ilgileniyorum. Sadece biraz temiz havaya ihtiyacım oluyor. O zaman da aşağı iniyoruz. Onun dışında dışarı çıkmıyorum. Her yerde corona virüsü konuşuluyor. Tv, internet, her şey corona. bundan kaçamazsınız, sürekli düşünmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının tutkusunun hatırlatılması üzerine Ömer Bayram, "Galatasaray'ın çok fazla taraftarı var. bu konuda dünya çapında zirvede. Şampiyonlar Ligi'nde gittiğimiz her yerde taraftarımız vardı." şeklinde konuştu.