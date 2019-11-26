Ömer Bayram: Bunu yapmamalıydık...
Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta asist yapan Ömer Bayram, karşılaşmanın ardından üzüntüsünü dile getirdi.
Maçın son bölümlerinde oyundan çıkan Ömer Bayram, 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.
Ömer, ''Maça istediğimiz gibi başlamıştık. Hırslı başladık ve gözümüzün içindeki ateşi sahaya yansıtmayı başardık. Yine de sonuca bakarsak elimize hiçbir şey geçmedi. Daha fazlasını hak etmiştik... Hem kendimiz, hem taraftarımız için...'' sözlerini kullandı.
Konuşmasına devam eden Ömer Bayram, ''Son dakikalarda skoru korumak için geriye çekildik. Bunu yapmamalıydık. Her şeye rağmen bu skoru hak etmedik. Çok üzgünüz...'' dedi.
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