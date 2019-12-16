Olcay Şahan: Son 2 maçımız var onları kazanıp ilk yarıyı güzel kapatmak istiyoruz
Süper Lig'in 15. haftasının kapanış gününde Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor istediği sonucu alamadı. Bordo-mavilililer, 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup olarak çok önemli bir 3 puan kaybetti. Fırtına bu sonuçla 26 puanda kalırken, Denizlispor puanını 21'e yükseltti. Maç sonrası Y. Denizlispor oyuncusu Olcay Şahan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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