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Okan Buruk: "Skrtel'i tebrik etmek lazım"

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanı oyuna 87'de dahil olan Skrtel'in 90+1. dakikada attığı golle alan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk maç sonrası A Spor mikrofonuna konuştu. Buruk, "Skrtel'i tebrik etmek lazım. Önemli bir gol attı. Oyunun son dakikaları maçı kazanmak adına ceza sahasına gönderdiğimiz toplarla geçiyordu. İkinci gol fırsatlarını çok fazla yakaladık. Son 10 dakikalık bölümde rakibe de fırsatlar verdik. Onlar da çok mücadele etti onları da kutlamak istiyorum. Buradan lider ayrıldığımız için çok mutluyum" dedi.

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24 Şubat 2020 , Pazartesi
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