Okan Buruk: Şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı
Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk, çok iyi bir oyun ortaya koyarak turu geçtiklerini ancak Suriye'den gelen şehit haberleriyle sevinçlerinin yarım kaldığını söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ali Koç'un tribünden atlaması dünya basınında yankı uyandırdı!
- Getafe-Ajax maçında Ryan Babel'den olay hareket! Herkes şaştı kaldı
- ASY 1905 Derneği açılışından kareler!
- Beşiktaş - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler
- Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi! İşte kareler...
- Fenerbahçe'den resmi açıklama! Ersun Yanal...
- Spor camiasından şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajları
- Fenerbahçe taraftarından isyan! ''Teşekkürler Ali Koç bu utancı bize yaşattığın için''
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.