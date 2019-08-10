Ogenyi Onazi sokakta çocuklarla top oynadı
Uzun bir süredir sakatlıkla boğuşan ve geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayan Trabzonsporlu Ogenyi Onazi, Trabzon'da çocuklarla birlikte top oynadı. 26 yaşındaki futbolcu ile çocukların eğlenceli anları saniye saniye kameralara yansıdı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini bitiriyor
- Trabzon istatistikleriyle göz dolduruyor
- İşte Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i!
- Kasımpaşa - Trabzonspor maçından kareler
- İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları!
- Trabzonspor'un yıldızından kötü haber
- Fransa'da Yusuf Yazıcı rüzgarı! 11'e seçildi
- Sparta Prag - Trabzonspor maçından kareler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.