Nusret, Messi'yi mest etti
Birbirinden ünlü isimleri ağırlayan restaurant işletmecisi Nusret Gökçe, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi Dubai'de ağırladı.
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