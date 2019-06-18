Nihat Özdemir: "Türk futbolunun bütün sorunlarını masaya yatırdık"
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Briliği Başkanı Fikret Orman, Riva'da düzenlenen Kulüpler Birliği toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor. Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Türk futbolunda yapılması gereken çok işler var. Bir toplantıyla dile getirilecek şeyler değil. Sadece başlangıcını yaptık. TFF ile Kulüpler Birliği'nin oluşturacağı komisyonlarla birçok konuya el atmamız gerektiğine mutabık kaldık."
"Dile getirmek çok kolay ama mesele bunları çözmek. Çözümle alakalı fikirler koymak da kolay ama işimiz çözmek. Tüm futbol adamları, kulüp başkanları olarak kulüpleri yönetmek kadar Türk futbolunu güzelleştirmek de işimizin bir parçası."
"Yayıncı kuruluşla bir anlaşmamız var. Biz bir komisyon kurduk. Hem bizim, hem de beIN Sports'un menfaatleri için karşılıklı görüşeceğiz. İyi niyetle ve azimle bunları çözeceğiz."
NİHAT ÖZDEMİR: MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEK KARARLAR ALDIK
Toplantı sonrası basının karşısına geçen TFF Başkanı Nihat Özdemir şöyle konuştu:
"Kulüpler birliği ile ilk toplantımızı yaptık. Futbolumuzun birçok sorunu var, göreve gelmemizin en önemli sebeplerinden biri bunları çözmektir. Ne gibi sorunlar olduğunu aramızda tartıştık. Görüşlerimiz aynıdır. Türk futbolunun marka değerini artırmak üzere adımlar atmak için kararlar aldık. Bunlarla ilgili komisyonlar kuracağız. Her toplantıdan sonra ne gibi kararlar alacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız."
.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Galatasaray'a transferde Beşiktaş rakip oldu!
- Ali Koç'tan şok Comolli ve Fatih Terim sözleri!
- Beşiktaş'ta büyük tehlike! Serbest kalabilirler
- Fenerbahçe'de Skrtel yerine o geliyor!
- Hollanda basını açıkladı! Robben bombası
- Beşiktaş mutlu sona yakın! Sambacı geliyor
- Dünya devi Dorukhan için Beşiktaş'la görüşüyor!
- Yabancı sınırı resmen açıklandı! Gelecek sezon...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.