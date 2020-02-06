Nihat Özdemir: Tüm maçları ertelerken Malatya'da neden maç oynatalım
TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısıyla Türk futbolunun gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçıyla ilgili "Tüm maçları ertelerken, Malatya'da neden maç oynatalım?" dedi.
Nihat Özdemir'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Elazığ ve Malatya'da bir deprem yaşadık. Önceliğimiz, oradaki vatandaşlarımızın güvenliği. Federasyon olarak maç ertelemek için herhangi bir kulüpten talepte bulunmaya gerek duymadık. Bölgedeki tüm kulüplerimizle birebir görüştük, onlara geçmiş olsun dedik. Erteleme kararımızı da kamuoyuna bildirdik. Sonrasında yapılan açıklamalar, iddialar, tamamen bizim dışımızdadır. Tüm maçları ertelerken, Malatya'da neden maç oynatalım? Bir yanda enkaz altında vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışılıyor, diğer tarafta artçılar yaşanıyor. Allah korusun maç sırasında bir artçı olsa, insanlar panik olsa, bunun hesabını nasıl verirdik? Biz o günlerde acıları paylaşırken samimiydik, Federasyon olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik. Erteleme kararıyla ilgili yapılan yorum ve açıklamalar, beni ve yönetim kurulumuzu derinden üzmüştür."
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