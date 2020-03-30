Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihi belirsiz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye açıklamalar yaptı. Özdemir, liglerin başlama tarihinin şu an için belirsiz olduğunu söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- 'Aziz Yıldırım'ı Florya'ya almadılar'
- Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
- Fenerbahçe'de 6 değişiklik birden! Konyaspor maçında...
- İspanyollar 'hayali maçta' Enes Ünal'a gol attırdı! 'Vamos Enes'
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Fenerbahçe için 'The End'
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...
- Fatih Terim'in corona virüs detayı! Hayati hamle...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.