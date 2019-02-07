Nabil Dirar bir döndü pir döndü!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gelişiyle affedilen Nabil Dirar son 3 maçtaki koşu istatistikleriyle ön plan çıkıyor. Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girer Dirar, istatistiklerde sahanın lideri konumunda.
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