Mustafa Reşit Akçay açıklamalarda bulundu
Süper Lig'in 23. haftası Ankara Derbisi'ne sahne oluyor... Gençlerbirliği sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Dev derbi öncesi MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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