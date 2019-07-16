Mustafa Kaplan Tyler Boyd'u değerlendirdi
Beşiktaş'ın yeni transferini ?Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan A Spor'da değerlendirdi. Eski öğrencisi hakkında övgü dolu cümleler kuran tecrübeli teknik adam "Boyd, Beşiktaş'a uzun yıllar fayda sağlar" dedi.
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