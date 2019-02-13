Mustafa Denizli: "Hedefimizin gerisinde kaldık"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli takımın son durumunu değerlendirdi. Hedeflerinin Avrupa olduğunu ifade eden Denizli, "İkinci yarı itibariyle bir sendeleme yaşıyoruz. Puan olarak bakacak olursak yaklaşık olarak hedefimizin 4-5 puan gerisinde kaldık." dedi.
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