Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
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Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yaptıkları maçın devre arasında rahatsızlandı. Lacivert-beyazlıların sahasında Trabzonspor ile yaptığı maçın devre arasında rahatsızlık yaşayan Denizli, ikinci yarıda görev yapamadı. Tecrübeli teknik adamın durumu ile ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.

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05 Mart 2019 , Salı
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