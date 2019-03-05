Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yaptıkları maçın devre arasında rahatsızlandı. Lacivert-beyazlıların sahasında Trabzonspor ile yaptığı maçın devre arasında rahatsızlık yaşayan Denizli, ikinci yarıda görev yapamadı. Tecrübeli teknik adamın durumu ile ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
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