Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile yaptıkları maçın devre arasında rahatsızlandı. Lacivert-beyazlıların sahasında Trabzonspor ile yaptığı maçın devre arasında rahatsızlık yaşayan Denizli, ikinci yarıda görev yapamadı. Tecrübeli teknik adamın durumu ile ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.