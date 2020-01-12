Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'nun 2-3 hafta içinde sahalara dönebileceğini açıkladı. Cengiz, Fatih Terim ile arasında sorun olmadığını belirtti.
Henry Onyekuru'nun son durumu ile ilgili bilgi veren Cengiz, "Transferde Galatasaray için en doğru, uygun, optimum düzeyde işleri yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Onyekuru çok şanssız ve ağır bir hastalık yaşadı, sağlık ekibimizi ve Yener Hoca'yı candan kutluyorum. Müthiş bir müdahale yaptılar. Maalesef Nijerya'ya giderken ilaç almamış ve sıtmanın en tehlikelisine, ölümcül olanına yakalanmış. 48 saat içinde önlem alınmasa sonuçları çok kötü olabilirdi. Şimdi 2-3 hafta içinde inşallah düzelecek. Onyekuru genç bir kardeşimiz, Galatasaray'a aşık. Mesele sadece para değil. Bazıları buna inanmıyor ama oyuncularımız Galatasaray'ı gerçekten seviyorlar. Onyekuru iyileşecek. Luyindama da biliyorsunuz böyle şanssız sakatlandı. Afrika'ya gidene bir şey oluyor, artık nazar boncuğu takacağız herhalde bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
"TRANSFER İÇİN STRATEJİ BELİRLEDİK"
Transfer konusunda Fatih Terim ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Mustafa Cengiz, "Transfer için hocamızla stratejik toplantımızı yaptık. Orada bir plan yaptık, strateji belirledik. O öngörü içinde, elimizden geleni FFP çerçevesinde yapacağız."
Fatih Terim ile aralarında bir problem olup olmadığıyla ilgili olarak Cengiz, "Fatih Hoca'yla aramızda sorun yok. Arda Turan konusuyla ilgili ileride bir açıklama yapacağız" açıklamasını yaptı.
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