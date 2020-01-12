Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması - Son dakika Galatasaray videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'nun 2-3 hafta içinde sahalara dönebileceğini açıkladı. Cengiz, Fatih Terim ile arasında sorun olmadığını belirtti.

Henry Onyekuru'nun son durumu ile ilgili bilgi veren Cengiz, "Transferde Galatasaray için en doğru, uygun, optimum düzeyde işleri yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Onyekuru çok şanssız ve ağır bir hastalık yaşadı, sağlık ekibimizi ve Yener Hoca'yı candan kutluyorum. Müthiş bir müdahale yaptılar. Maalesef Nijerya'ya giderken ilaç almamış ve sıtmanın en tehlikelisine, ölümcül olanına yakalanmış. 48 saat içinde önlem alınmasa sonuçları çok kötü olabilirdi. Şimdi 2-3 hafta içinde inşallah düzelecek. Onyekuru genç bir kardeşimiz, Galatasaray'a aşık. Mesele sadece para değil. Bazıları buna inanmıyor ama oyuncularımız Galatasaray'ı gerçekten seviyorlar. Onyekuru iyileşecek. Luyindama da biliyorsunuz böyle şanssız sakatlandı. Afrika'ya gidene bir şey oluyor, artık nazar boncuğu takacağız herhalde bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER İÇİN STRATEJİ BELİRLEDİK"
Transfer konusunda Fatih Terim ile birlikte çalıştıklarını dile getiren Mustafa Cengiz, "Transfer için hocamızla stratejik toplantımızı yaptık. Orada bir plan yaptık, strateji belirledik. O öngörü içinde, elimizden geleni FFP çerçevesinde yapacağız."

Fatih Terim ile aralarında bir problem olup olmadığıyla ilgili olarak Cengiz, "Fatih Hoca'yla aramızda sorun yok. Arda Turan konusuyla ilgili ileride bir açıklama yapacağız" açıklamasını yaptı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
12 Ocak 2020 , Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN