Mustafa Cengiz: VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç ile Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp'in Zorlu Center'da yaptığı toplantı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Cengiz, "VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı
- Galatasaray'a bedava hücum kanat! Resmen... Son dakika transfer haberleri...
- Kulübün resmi sitesinden açıklandı! Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e olay tepki! Selçuk İnan...
- Fatih Terim ile F.Bahçeli yıldız arasında kriz! İşte Terim ile yolları ayrılanlar...
- Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Yıldız futbolcu 1.5 seneliğine Galatasaray'a
- Galatasaray'da tarihi operasyon! 6 ayrılık 2 transfer
- Fatih Terim fikir değiştirdi! Yıldız isim gönderilecekler listesinden çıkartıldı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.