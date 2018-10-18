Mustafa Cengiz: "Galatasaray hiçbir zaman beleşe konmadı"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Riva arazisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Galatasaray hiçbir zaman hiçbir yerde beleşe konmadı. Tek tek dişiyle tırnağı ile santimetre santimetre mücadele ederek buraya geldi." dedi.