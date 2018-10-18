Mustafa Cengiz: "Galatasaray hiçbir zaman beleşe konmadı"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Riva arazisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Galatasaray hiçbir zaman hiçbir yerde beleşe konmadı. Tek tek dişiyle tırnağı ile santimetre santimetre mücadele ederek buraya geldi." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Galatasaray'ın UEFA savunmasındaki 5 madde!
- Niasse'den yeşil ışık!
- UEFA'dan Galatasaray'a 'mali' azar!
- Cimbom'a Okazaki iddiası
- Galatasaray'da transfer için Ocak ayı planı
- Piyasa değeri en çok yükselen ve düşen Türk futbolcular
- Selahaddin Aydoğdu - Fatih Terim davası başladı!
- Fatih Terim'in rakibi Guardiola!