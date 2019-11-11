Mustafa Cengiz başkan adayı olabilecek mi?
İstinaf Mahkemesi, Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ortaya çıkan idari ibrasızlığa konan tedbir kararını kaldırdı. Kısa süre içerisinde seçime gitmesi beklenen Galatasaray'da, Başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olamayacağı ise tartışma konusu... Spor hukukçusu Avukat Alpay Köse, A Spor'a yaptığı özel açıklamalarda Mustafa Cengiz'in yeniden aday olamayacağını söyledi.
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