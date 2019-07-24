"Muslera ligin en iyi kalecisi"
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Okan Kocuk, Muslera'dan sonra kaleyi devralmak istediğini söyledi...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da Falcao ve Josef tamam! İşte anlaşma detayları...
- Falcao transferi gerçekleşmezse o isim geliyor!
- Galatasaray aradığı golcüyü buldu
- Galatasaray'da Diagne parasına iki yıldız!
- Emre Mor'la ilgili çok konuşulacak sözler! "G.Saray'a yalan söyledi"
- Galatasaray'ın listesindeki Fred'e onay çıktı!
- Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor
- Emre Mor'un Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.