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Muriç atıyor Fenerbahçe kazanıyor

Fenerbahçe Vedat Muriç'in gol attığı maçlarda kazanmaya devam ediyor... Sarı lacivertliler Kosovalı golcünün fileleri havalandırdığı 4 karşılaşmada 12 puan aldı...

Fenerbahçe'de Vedat Muric'in golleri galibiyetin habercisi oluyor. Sarı lacivertliler süper ligde oynadığı 8 maçın 4'ünde 3 puana ulaşırken, Vedat Muriç takımının galip geldiği karşılaşmaların tamamında rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. Fenerbahçe, Muriç'in gol atamadığı 4 maçta ise 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Kosovalı golcü, süper lig'de Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırarak geçen sezonun eleştirilen santrforlarını şimdiden yakaladı.

Geçtiğimiz sezona forvette Islam Slımani, Roberto Soldado ve Mıchael Frey üçlüsüyle başlayan Fenerbahçe, bu oyunculardan beklediği performansı alamamıştı.

Sarı lacivertli formayla geçen sezonun tamamında Islam Slimani ligde 1 gol atarken, Michael Frey 3 kez fileleri havalandırmıştı. Vedat Muric, bu sezon attığı 4 golle daha şimdiden bu iki oyuncunun toplam gol sayısına ulaşmayı başardı.

Fenerbahçe'de Roberto Soldado ise geride kalan sezonda 6 gol kaydetmişti.

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22 Ekim 2019 , Salı
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