Murat Sağlam: Fenerbahçe'de olduğuma inanamıyorum
Fenerbahçe'nin yeni transferi Murat Sağlam, yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi.
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