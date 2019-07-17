Muhsin Ertuğral Seri'yi anlattı
Teknik direktör Muhsin Ertuğral Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Serı'yi anlattı. Ertuğral, Fildişili oyuncunun mevkisinin Fernando'dan farklı olduğuna vurgu yaptı.
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