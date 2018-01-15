Moussa Sow imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Senegalli yıldız Moussa Sow imzaya attı.

Bursaspor'un Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli golcü Moussa Sow, resmi sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Sow, "Umarım Bursaspor'a gollerimi getiririm, yeni bir umut getiririm. Kulübün beni istediğini biliyordum. Bir dakika bile düşünmedim" dedi.

Yeşil-beyazlı kulüp, bir süredir temas halinde olduğu eski Fenerbahçeli Moussa Sow ile önceki gün prensip anlaşmasına varmıştı. Bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Senegalli yıldız için Özlüce Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Konferans salonunda yapılması planlanan imza töreni taraftarların yoğun izdihamından dolayı kış bahçesine alındı. Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Ahli'den 6 aylığına kiralanan ve 800 bin Euro ödenecek olan 31 yaşındaki oyuncu, taraftarların sevgi seli eşliğinde resmi sözleşmeye imza attı.

ALİ AY: "O, KARAKTER ÖRNEĞİ GÖSTERİP BİZİ TERCİH ETTİ"

Törende konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Taraftarlarımızın, hocamızın çok istediği Sow ile bugün anlaşıyoruz. 6 aylığına sezon sonuna kadar kiraladık. İnşallah sezon sonuna kadar iyi performans gösterir, biz de beğeniriz ve devam kararı alırız. Sow'a teşekkür ediyorum. Başka kulüpler de istedi. O, karakter örneği gösterip bizi tercih etti. Hepimiz kendisini özellikle rövaşata golleriyle hatırlıyoruz. İnşallah burada da devam eder ve takımımızı üst seviyelere çıkarırız" dedi.

SOW: "BÜYÜK BİR TARAFTARIN OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Senegalli oyuncu Moussa Sow da, "Sizinle birlikte olmak büyük bir keyif. Umarım Bursaspor'a güzel şeyler katarım. Umarım Bursaspor'a gollerimi getiririm, yeni bir umut getiririm. Bu formayı giyecek olmak benim için büyük bir mutluluk. Benim için öncelikli olan takıma bir şeyler katabilmek. Böyle kalabalık halde karşılamaya geldiğiniz için teşekkürler. Eski takımımda da Bursaspor'a karşı oynamıştım. Büyük bir taraftarın olduğunu biliyorum. Umarım bizi desteklemeye devam ederler" diye konuştu.

Kupada yarın oynanacak Gençlerbirliği maçına hazır olmadığını ifade eden Sow, antrenmana ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

"BİR DAKİKA BİLE DÜŞÜNMEDİM"

Bursaspor'daki projenin ilgisini çektiğini dile getiren Moussa Sow, "Kulübün beni istediğini biliyordum. Bir dakika bile düşünmedim" dedi. Sow ayrıca, Teknik Direktör Le Guen'in kendisini takımında görmek istemesinin onun adına iyi bir şey olduğunu ifade etti.