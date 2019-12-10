Mourinho'nun gözü Muriç'te
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Vedat Muriç, Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'ın listesine girdi...
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla parlayan Kosovalı yıldıza, Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Muriç ile en ciddi şekilde ilgilenen kulübün Tottenham olduğu belirtildi...
İngiliz kulübünden yetkililerinin, sezon başında beri takip ettiği 25 yaşındaki forveti son olarak Gençlerbirliği maçında da tribünden izlediği kaydedildi....
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde yer alan Vedat Muriç'in olası transferinden Fenerbahçe'nin önemli bir gelir elde edeceği aktarıldı...
Ancak sarı lacivertli yönetim, yıldız oyuncunun devre arasında satılmasına sıcak bakmıyor...
Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edilmesi halinde Muriç'in değerinin daha da artacağını düşünen yönetim, tecrübeli oyuncunun en az 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor...
Fenerbahçe'nin Vedat Muriç için düşündüğü bonservis bedelinin 20 milyon euronun üzerinde olduğu ifade edildi...
Sarı lacivertli formayla bu sezon 14 maça çıkan Kosovalı oyuncu, 10 gol atarken 3 de asist yaptı...
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