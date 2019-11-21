Mourinho ilk idmanına çıktı
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur'un yeni teknik direktörü Jose Mourinho ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Andorra-Türkiye maçından kareler!
- EURO 2020'de torbalar belli oldu
- Tolisso'dan dikkat çeken gol sevinci! İşte o anlar
- Mesut Özil'e kötü haber! 1 ay sonra serbest
- İlginç detay ortaya çıktı! Emre Belözoğlu ve Merih Demiral...
- Arap milyarderden dev yatırım! İngiliz kulübünü satın alıyor
- Dünya devi Çağlar Söyüncü'ye gözünü dikti! Devre arasında...
- Milli Takımımız Andorra'ya hareket etti! İşte görüntüler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.