Moses için Inter devreye girdi
İtalyan basını, Inter'in Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ?Victor Moses için devreye girdiğini iddia etti.
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