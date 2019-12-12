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Mönchengladbach - Başakşehir | İlk 11'ler

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 6. ve son haftasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’a konuk olacak. Gruptan çıkma şansı devam eden temsilcimiz, Alman rakibini yenmesi halinde tur atlayacak. Kritik karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

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12 Aralık 2019 , Perşembe
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