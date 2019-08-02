Monaco'dan Falcao açıklaması!
Monaco Kulübü Başkan Yardımcıs Oleg Petrov, Galatasaray'ın ilgilendiği Radamel Falcao için flaş bir açıklama yaptı. Petrov "Falcao'yla sadece Galatasaray değil pek çok kulüp ilgileniyor. O bizim en değerli oyuncularımızdan. Eğer ciddi bir teklif gelmezse takımda kalacak" ifadelerini kullandı. Transferle ilgili gelişmeleri Transfer Hattı programına telefonla bağlanan A Spor Dış Haberler Editörü Emre Berkmen aktardı...
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