Milli ara Galatasaray'a yaramadı
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray'da, sakatlıklar can sıkmaya başladı.
Galatasaray'da Falcao, Şener, Andone, Belhanda, Babel, Muslera ve Luyindama'nın ardından Lemina'da sakatlandı. A Spor yorumcusu Savaç Çorlu, Ana Haber programına canlı bağlanarak sakatlıklarla ilgili gelişmeleri aktardı.
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