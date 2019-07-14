Michael Frey Çaykur Rizespor'da
Fenerbahçe, İsviçreli golcüsü Michael Frey'i 1+1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor Fenerbahçe muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Sami Khedira'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş cevabı! Kararını verdi | Son dakika transfer haberleri...
- Fenerbahçe durmuyor... 10 günde 5 yıldız! Biri Emre Belözoğlu'ndan | Son dakika transfer haberleri
- Hasan Kartal açıkladı! İşte F.Bahçe'nin Muriqi için ödediği rakam
- Diego Reyes Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Muriç formayı giydi!
- Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
- Fenerbahçe'ye Frey piyangosu!
- Josef de Souza'dan Beşiktaş mesajı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.