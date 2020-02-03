Miami'de Super Bowl heyecanı

Amerikan futbolunun en üst ligi NFL'de final heyecanı yaşanıyor. Bu gece TSİ 02.30'da başlayacak 54. Super Bowl maçında Kansas City Chiefs ile San Francisco 49'ers, Miami'deki 64 bin 767 seyirci kapasiteli Hard Rock Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

En ucuz biletin 4 bin 500, en pahalı biletin 45 bin dolar olduğu maçta 30 saniyelik TV reklamının bedeli de 5.6 milyon dolar… Super Bowl gününde her bir Amerikalının ortalama 88 dolar harcaması ve 17.2 milyar dolarlık bir pazarın oluşması tahmin ediliyor.