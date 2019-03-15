MHK'den dikkat çeken atamalar

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılan bazı hakem atamaları dikkat çekti... Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir VE Beşiktaş'ın maçlarına uzun süredir verilmeyen hakemleri görevlendirdi.