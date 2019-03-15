MHK'den dikkat çeken atamalar
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yapılan bazı hakem atamaları dikkat çekti... Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir VE Beşiktaş'ın maçlarına uzun süredir verilmeyen hakemleri görevlendirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ta kriz kapıda! Çanlar çalıyor
- Rodrigues'ten Galatasaray itirafı
- Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!
- Galatasaray taraftarından Diagne tepkisi!
- Barcelona - Lyon maçından kareler!
- İşte Süper Lig'de 25.haftanın en iyi 11'i
- Fenerbahçe'de Harun Tekin gerçeği!
- Göztepe - Kasımpaşa maçından kareler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.