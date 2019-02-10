"MHK Başkanı gitmezse bu lig bitmez"

Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Devre Arası programında Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk yarısında yaşanan pozisyonlarla ilgili konuştu. Uzundurukan "MHK Başkanı Yusuf Namoğlu gitmezse bu lig bitmez" sözleriyle maçın VAR hakemi olarak Bülent Yıldırım'ın görevlendirilmesine tepki gösterdi.