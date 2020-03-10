Metin Şahin: Bizim bütün sporculara bakışımız eşittir
Tekvandoda ülke kotası alan ve aynı siklette rakip olan Hatice Kübra İlgün ile olimpiyat için mücadele eden İrem Yaman, Hatice'nin olimpiyata götürüleceğinin açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Yaman, "Olimpiyat için sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı. Türkiye Tekvando Federasyonu, olimpiyat oyunlarına katılım hakkında yaptığı açıklamada ise; "Rusya'nın Moskova kentinde yapılak olan final müsabakasında daha başarılı olan sporcunun Tokyo'ya götürüleceği belirtilmişti. O turnuvada Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman'ı yenmişti." dedi. Bu konuyla ilgili Tekvando Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Metin Şahin, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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