Menajeri açıkladı! Mehmet Topal, Selçuk İnan, Caner Erkin... | Video haber
Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı. Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak A Spor'a konuştu. Altıparmak, "Mehmet'in ilk hedefi Avrupa'da oynamak." ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Selçuk İnan ve Caner Erkin'in de menajeri olan Altıparmak, o isimlerle ilgili gelişmeleri de aktardı.
Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak'ın açıklamaları;
MEHMET'İN İLK HEDEFİ AVRUPA
"Mehmet'in ilk hedefi Avrupa'da oynamak. Somut bir teklif yok. Çalışmalarımızı yapıyoruz. İspanya olabilir, Almanya olabilir. Bilgilendirme yapacağız. "
CANER'LE İLGİLİ BİR GELİŞME YOK
"Caner Erkin'le ilgili bir gelişme yok. Beşiktaş'la mukavelesi devam ediyor."
SELÇUK FATİH TERİM'LE KONUŞACAK
"Selçuk İnan, Fatih Terim ile oturup konuşacak ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."
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