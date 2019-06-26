Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak'ın açıklamaları;



MEHMET'İN İLK HEDEFİ AVRUPA

"Mehmet'in ilk hedefi Avrupa'da oynamak. Somut bir teklif yok. Çalışmalarımızı yapıyoruz. İspanya olabilir, Almanya olabilir. Bilgilendirme yapacağız. "

CANER'LE İLGİLİ BİR GELİŞME YOK

"Caner Erkin'le ilgili bir gelişme yok. Beşiktaş'la mukavelesi devam ediyor."

SELÇUK FATİH TERİM'LE KONUŞACAK

"Selçuk İnan, Fatih Terim ile oturup konuşacak ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."