Mehmet Ekşi'den Batuhan Karadeniz itirafı! "Göndermeyin diye yalvardım"
Beşiktaş'ta Gençlik Gelişim Sorumlusu olarak göreve başlayan Mehmet Ekşi, kendisi için düzenlenen törende Batuhan Karadeniz'le ilgili flaş bir itirafta bulundu. Ekşi, Batuhan'ın takımdan gönderilmemesi için siyah-beyazlı yöneticilere yalvardığını ancak sonuç alamadığını söyledi.
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