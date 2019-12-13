Mecnun Otyakmaz: Devre arası oyuncu satmayı düşünmüyoruz

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın açıklamarı şöyle:

"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANACAĞIZ"

Özgüvenimiz tam. Bu özgüven çok önemli, maçı kazanmak için bir artı değer teşkil edecektir. Üç ihtimalli bir karşılaşma çok dikkatli olmamız lazım. Yenmek için elimizden geleni yapacağız. Maçta çok az bir bilet kaldı, kapalı gişe oynayacağız. Seyircimizin de desteğiyle maçı kazanacağız bütün kalbimle inanıyorum.

"10 BİN KOMBİNE SATTIK"

Maç atmosferi çok güzel. Türkiye'nin ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden misafirlerimiz olacak. Özellikle Avrupa'dan çok sayıda Sivaslı da geliyor. Hatta 10 bininci kombinemiz Alman bir gurbetçimiz tarafından satın alındı. Kombinede de bu vesileyle 10 bin sınırını aşmış olduk. Taraftarın yoğun ilgisi ve coşkusu bu maçı kazanmak için ekstra bir güç olacak.

"BİZ BU YARIŞIN İÇİNDE OLACAĞIZ"

Öncelikle hocamıza teşekkür etmemiz lazım. Bütün yaz boyunca yönetim ve teknik ekiple beraber bu transferleri gerçekleştirmek için büyük çaba sarfettik. Bu çabanın karşılığını görmek de bizi mutlu ediyor. Hocamıza ve teknik ekibimize çok teşekkür ederim. Takımımızı çok iyi hazırladılar, gelen transferler de takımımıza katkı sağladı. İnşallah sonu güzel olur. İşimiz zor, bir takım dış etkenlerden de etkilenmemeye kararlıyız. Devre arasında da takımımızı muhafaza edip, yapacağımız 1-2 takviyeyle lig sonuna kadar bu yarışın içinde olmayı ve mutlu sona ulaşmayı arzu ediyoruz. Biz bu yarışın içinde olmak için kararlıyız.

"GÜNÜ GEÇMİŞ BORCUMUZ YOK"

Günü geçmiş borcumuz yok ama sözleşmelerimizden doğan ödememiz gereken borçlarımız var. Gelirlerimizi gerçekleştirdiğimiz takdirde bunlarda sorun gözükmüyor. Bizler hiç kimsenin, kurumun, kuruluşun desteğini almadan; almayı da arzu etmeden kendi bütçemizle dönmeyi arzu ediyoruz. Yoksa bizler de çok büyük transferler yapıp sonra ortalığa çıkıp bize destek olmuyorlar deyip, devletin veya Sivas'ın kuruluşlarının paralarını talep edebiliriz. Biz böyle bir yola gitmiyoruz. Kendi gücümüz ve potansiyelimizle hareket etmeye gayret ediyoruz.

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