Mariano ile Marcao karşı karşıya
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Mariano ile Marcao bilgi yarışmasında karşı karşıya geldi... Eğlenceli anlara sahne olan yarışmayı bakın kim kazandı?
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