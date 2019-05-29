Marafona Alanyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen file bekçisi Marafona'yı renklerine bağladı.
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