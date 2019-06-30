Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru | Video haber
Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru! Fenerbahçe yönetimi başarılı oyuncunun transferinde sona yaklaştı.
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