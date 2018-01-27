Maçtaki kavgayı boks maçı anlatır gibi anlattı!
Ankara U19 Gençler Ligi maçından sonra tekme tokat kavga yaşandı. Kavgayı görüntüleyen bir futbolsever maç spikeri edasıyla...Ankara U19 Gençler Ligi maçından sonra tekme tokat kavga yaşandı. Kavgayı görüntüleyen bir futbolsever maç spikeri edasıyla kavgayı hem çekti hem anlattı.
Ostimspor'un 3-2 kazandığı karşılaşmanın bitiminde Tunç Altındağsporlu yönetici, rakip takım antrenörüne tokat atınca saha karıştı.
Ankara 19 Mayıs Tesisleri içindeki sentetik çim sahada maç sonu hakemlerin soyunma odasına gitmelerinin ardından ligde küme mücadelesi veren Tunç Altındağspor yöneticisi İsmail Duyar, Ostimspor antrenörü Süleyman Mersin'e tokat attı. Daha sonra ise iki takım oyuncuları tekme tokat kavga ettiler. Kavgada yaralanan 4 sporcu hastanede ayakta tedavi görerek taburcu oldu.
Amatör maçlarda güvenlik için bulunan emniyet güçlerinin bu maçta olmaması kavganın büyümesine neden olduğu belirtilirken, 24 Ocak Çarşamba günü oynanan bu karşılaşmayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kavgayı görüntüleyen bir futbolsever ise maç spikeri edasıyla kavgayı hem çekti hem anlattı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Futbol dünyası Paris Moda Haftası'nda bir araya geldi
- Karabükspor-Gençlerbirliği maçından kareler (20 Ocak 2018)
- G.Saray'ın yıldızı Türkiye'den ayrıldı!
- Gizli kahramanlar! Yedek kulübesinin golcüleri...
- Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru!
- Gaziantepspor'un sattığı milyonluk yıldızlar!
- Kayseri'den anlamlı pankart!
- Galatasaray'dan Dursun Özbek geçti
Maçtaki kavgayı boks maçı anlatır gibi anlattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.