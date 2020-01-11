Maçın bitiş düdüğüyle bu oldu! Görülmemiş protesto...
TFF 2. Ligi'nde Zonguldak Kömürspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona ererken, maç sonu Zonguldaksporlu futbolcuların formalarını sahaya yere bırakmaları olay oldu.
TFF 2. Ligi'nde Zonguldak Kömürspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın bitiş düdüğü ile beraber Zonguldaksporlu futbolcuların yaptığı protesto büyük dikkat çekti.
Zonguldak Kömürspor futbolcuları, maçın sonunda formalarını orta sahaya sererek takımın sahipsizliğini protesto etti.
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