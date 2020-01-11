Maçın bitiş düdüğüyle bu oldu! Görülmemiş protesto... - Son dakika Futbol videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Maçın bitiş düdüğüyle bu oldu! Görülmemiş protesto...

Maçın bitiş düdüğüyle bu oldu! Görülmemiş protesto...

TFF 2. Ligi'nde Zonguldak Kömürspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona ererken, maç sonu Zonguldaksporlu futbolcuların formalarını sahaya yere bırakmaları olay oldu.

TFF 2. Ligi'nde Zonguldak Kömürspor ile Manisaspor FK karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın bitiş düdüğü ile beraber Zonguldaksporlu futbolcuların yaptığı protesto büyük dikkat çekti.

Zonguldak Kömürspor futbolcuları, maçın sonunda formalarını orta sahaya sererek takımın sahipsizliğini protesto etti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
11 Ocak 2020 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN