Lucescu: "Umut Bozok milli takım için..."
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fransa 2. Ligi'ni gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok hakkında konuştu.
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