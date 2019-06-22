Linnes için 6 milyon Euro
Galatasaray'ın Norveçli sağ beki ?Linnes'e Lokomotiv ?Moskova talip oldu. Rus ekibinin 6 milyon ?Euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.
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