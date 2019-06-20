Ligde en çok bileti Trabzonspor sattı
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda taraftar desteği ve seyirci ortalamasında en dikkat çekici yükselişi Trabzonspor gerçekleştirdi.
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