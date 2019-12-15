Levent Tüzemen: Marcao tam bir futbol cahili
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray - Ankaragücü maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Tüzemen, sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgili "Tam bir futbol cahili" ifadelerini kullandı.
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