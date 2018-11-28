Levent Tüzemen: Kulüpler Birliği TFF'yi tehdit ediyor
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Levent Tüzemen: Kulüpler Birliği TFF'yi tehdit ediyor

Kulüpler Birliği, 17 kulübün ortak kararıyla Galatasaray - Konyaspor maçından sonra MHK'nın Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verdiği kararın geri çekilmesini talep etmesinden sonra A Spor yorumcusu Levent Tüzemen çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüzemen, Kulüpler Birliği'nin TFF'yi tehdit ettiğini söyledi.

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28 Kasım 2018, Çarşamba
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